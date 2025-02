Ile zarabiają aktorzy "M jak miłość"? Zarobki jednej osoby są większe od reszty

Należy jednak zaznaczyć, że w 2024 roku Ostałowska zagrała tylko w dziewięciu odcinkach. – Na planie pojawiła się jeszcze mniej razy, bo sceny do kilku odcinków potrafili jej upchnąć w 1-2 dni zdjęciowe. Granie w "M jak miłość" dawno przestało być dla niej opłacalne. Były miesiące, w których nic tam nie grała. A żyć z czegoś trzeba. Gdyby pieniądze były inne, to możliwe, że by ją tam jeszcze trzymały – dodało źródło Pudelka .

Na swoje zarobki narzekał też Kacper Kuszewski, który w 2018 roku zrezygnował z roli Marka Mostowiaka (powrócił jednak na chwilę w 2022 roku). Aktor wyznał, że przez miesiąc zarabiał 5 tysięcy złotych. – Czy to waszym zdaniem są zarobki na poziomie gwiazdy? 5 tysięcy miesięcznie? I to jest brutto, czyli odliczcie podatek, prowizję agencji. No, to są takie kwoty – mówił trzy lata temu w podcaście na WykolejeniTV.