W kolejnych latach Moore zagrała w wielu kasowych hitach, takich jak "Uwierz w ducha" (1990), "Ludzie honoru" (1992), "Niemoralna propozycja" (1993), "W sieci" (1994) czy "G.I. Jane", co ugruntowało jej pozycję w Hollywood. Była jedną z najlepiej opłacanych aktorek lat 90., stając się ikoną popkultury, a jej małżeństwo z Bruce'em Willisem było uwielbiane w Hollywood (para rozstała się w 2000 po 13 latach formalnego związku, ale do dziś pozostaje w przyjaźni ).

Zachwyca w wieku 62 lat. Jak Demi Moore wyglądała kiedyś?

Demi Moore dostanie Oscara za "Substancję"?

Dodajmy, że Demi Moore jest faworytką do tegorocznego Oscara, a nigdy wcześniej nie została doceniona ani przez Amerykańską Akademię Filmową, ani przez inne gremium. – Och, wow. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Jestem teraz po prostu w szoku. Robię to od dawna, ponad 45 lat i po raz pierwszy w życiu wygrałam cokolwiek jako aktorka – powiedziała odbierając Złoty Glob w styczniu .

– Trzydzieści lat temu producent powiedział mi, że jestem aktorką "popcornową", co wtedy zrozumiałam jako to, że mogę grać w filmach, które odnoszą sukcesy i zarabiają dużo pieniędzy, ale nigdy nie zostanę uznana za wartościową aktorkę. Uwierzyłam w to i przyjęłam to jako fakt – wyznała.