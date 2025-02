Do niedawna partie prawicowo populistyczne nie odgrywały w życiu politycznym w Europie i Ameryce żadnej roli – pisze Johannes Boehme w najnowszym wydaniu tygodnika "Die Zeit". Na potwierdzenie swojej tezy przytacza wyniki uzyskiwane przez nie w latach 80.

We Francji w 1981 r. radykalna prawica zdobyła 0,36 proc. głosów. W Wielkiej Brytanii w 1983 r. British National Party uzyskała poparcie 0,06 proc. W Szwecji w latach 80. żadna prawicowa partia nie ubiegała się o mandaty, a w RFN neonazistowska NPD uzyskiwała wynik 0,2 proc.

W ostatnich wyborach parlamentarnych prawicowi populiści zgarnęli 54 proc. głosów na Węgrzech, ponad 40 proc. we Włoszech, 37 proc. we Francji i 14 proc. w Wielkiej Brytanii. Mają też silne poparcie w najbogatszych krajach Szwajcarii , Holandii oraz Norwegii. Zasiadają w parlamentach Czech , Estonii , Rumunii , Hiszpanii, Portugalii , Belgii oraz Grecji – wylicza autor, dodając, że mają też prezydentów w Argentynie, Brazylii i USA.

Źródło konfliktu

Johannes Boehme wiąże wzrost znaczenia skrajnej prawicy z reformami oświaty i szkolnictwa wyższego w latach 70. i 80. W Niemczech liczba studentów wówczas wystrzeliła w górę. W roku akademickim 1969 na uczelniach w RFN studiowało 380 tys. osób, do roku 1990 ich liczba wzrosła do 1,5 mln, a dziś jest ich 2,8 mln. Podobne procesy miały miejsce we wszystkich krajach zachodnich.