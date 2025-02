Szpital zamontował ukryte kamery i nagrywał kobiety. Dlaczego?

Nie wiadomo. Wiadomo za to, że ukryte kamery zostały umieszczone m.in. w zegarach. Teoretycznie mogły też nagrywać dźwięk, co zdaniem UODO jest niezgodne z prawem. Szpital zapewnia jednak, że dźwięk nagrywany nie był.

Co gorsza, kamery nie przekazywały obrazu do systemu monitoringu. Miały jedynie włożone karty pamięci, na których zapisywał się obraz. I te karty w niewyjaśniony sposób zniknęły. Nie wiadomo, co stało się z nagraniami, mogącymi pokazywać sytuacje bardzo intymne.