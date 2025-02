Wybory w Ukrainie planem Trumpa

John Herbst, były ambasador USA w Ukrainie, a obecnie ekspert w amerykańskim think tanku The Atlantic Council, powiedział DW, że nie jest zaskoczony stanowiskiem Rosji. Jest to część prób Moskwy, by opóźniać negocjacje dotyczące zakończenia wojny. Były dyplomata USA pochwalił administrację Donalda Trumpa za "uznanie Putina za przeszkodę na drodze do negocjacji". Uważa on jednak, że "błędem w kalkulacjach" byłoby, gdyby Waszyngton chciał wykorzystać wybory w Ukrainie do promowania negocjacji.