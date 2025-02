Malta czy Gozo? Najlepiej obie!

Malta to także raj dla aktywnych turystów. Jazda konna, rowery, kajaki, quady, nurkowanie a może wspinaczka na wysokie klify? Tam to ty decydujesz, jaką formę aktywności chcesz postawić tym razem. Jedno jest jednak pewne, niezależnie co wybierzesz, do Polski wrócisz z wyjątkowymi wspomnieniami.