Dlaczego zasypiamy przed telewizorem?

Jeśli regularnie zasypiasz przed telewizorem, może to być oznaka ogólnego przemęczenia organizmu. Po długim dniu wypełnionym obowiązkami ciało szuka momentu wytchnienia. Oglądanie telewizji często nie wymaga od nas większego wysiłku intelektualnego, co może sprzyjać szybkiemu zaśnięciu.

Poza tym, jeśli przez lata przyzwyczaiłeś się do zasypiania przy telewizorze, twój organizm może traktować to jako naturalny element rytuału wieczornego. Z czasem taki nawyk staje się trudny do zmiany.