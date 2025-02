Moda ewoluuje, ale klasyka zawsze jest na czasie. Jeśli Twój ukochany lubi elegancki styl, ale z nutą nonszalancji, luźna marynarka i proste spodnie o wygodnym kroju skradną mu serce. Oversize’owy blazer dodaje luzu, natomiast klasyczne spodnie podkreślają elegancki charakter zestawu. Taki prezent sprawdzi się nie tylko na wyjątkowe okazje, jak randka w restauracji, ale także na co dzień. Pamiętaj, że dobrze skrojona marynarka to ponadczasowy element garderoby idealny dla każdego gentlemana.

Mężczyźni cenią wygodę i nowoczesny styl. W tym sezonie do łask powraca jeansowy total look. Denim powraca w pełnej krasie i jak zawsze świetnie pasuje do luźnych oraz tych bardziej dopasowanych stylizacjach. Klasyczna jeansowa kurtka w połączeniu z jeansami stworzy spójny zestaw, który Twój stylowy mężczyzna założy na wspólne wyjście do kina lub spotkanie ze znajomymi. Nie ma nic bardziej uniwersalnego! Uzupełnij całość o modne sneakersy lub skórzane loafersy, by dodać stylizacji nieco charakteru.