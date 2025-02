Aldi wycofało herbatkę z pokrzywy i mąkę pszenną. Mogą być szkodliwe dla zdrowia

Co z kolei jest nie tak z tą mąką? Stwierdzono w niej obecność zanieczyszczenia mikrobiologicznego: Escherichia Coli, czyli mówiąc inaczej pałeczka okrężnicy lub bakteria E. coli. "Pałeczki okrężnicy, gdy są elementem flory bakteryjnej jelita, są niegroźne. Jednak gdy przypadkiem dostaną się do innych części organizmu mogą powodować bardzo poważne choroby , począwszy od ogólnego zakażenia układu moczowego, poprzez zapalenie opon mózgowych, zatrucie pokarmowe a na sepsie skończywszy. Bakterie E. coli mogą być także przyczyną biegunki i wymiotów" – czytamy w NaTemat.

Jeśli wypiliśmy wspomnianą herbatkę lub zjedliśmy produkty z tą mąką i źle się czujemy, to lepiej zgłośmy się do lekarza. Nie wyrzucajmy jednak opakowań. Powinniśmy je oddać do sklepu, by otrzymać zwrot pieniędzy. Nie potrzebny będzie nam do tego paragon.