Ofensywa dyplomatyczna Tuska ws. Ukrainy

Warto tutaj podkreślić, że do rozmowy Tusk włączył Merza, który najpewniej zostanie nowym kanclerzem RFN.

"Rozmawiałem z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Omówiliśmy warunki potrzebne do trwałego i prawdziwego pokoju w Ukrainie i zgodziliśmy się, że żadne negocjacje z Putinem nie mogą się rozpocząć bez zjednoczonego stanowiska Ukrainy, Europy i USA" – tak o tych rozmowach napisał z kolei Zełenski.

Sikorski spotkał się z wysłannikiem Trumpa ws. Ukrainy i Rosji

"Dziękuję gen. Keith'owi Kelloggowi za szczerą rozmowę o korzyściach płynących z naszego transatlantyckiego Sojuszu i potrzebie wspólnych działań na rzecz wolnej Ukrainy " – dodał do tego z kolei sam Sikorski. Wszystko to odbyło się w ramach trwającej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Polityk podkreślił jednocześnie, że "negocjacje prowadzi prezydent Trump". – Wszystko jest na stole. W jego rozmowach z Władimirem Putinem i Zełenskim to, na co zdecyduje się zezwolić lub nie, leży w gestii prezydenta Trumpa. Nie zamierzam deklarować, co prezydent Trump zrobi, a czego nie zrobi – podało podczas jego wystąpienia. Amerykanin podkreślał też, że kraje NATO muszą więcej wydawać na swoje bezpieczeństwo.