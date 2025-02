Deser walentynkowy za kilkaset złotych oburzył internautów

Dubajską czekoladę zna dzisiaj chyba każdy. To słodycz składający się z kremu pistacjowego i ciasta kataif – początkowo popularny w Dubaju i innych częściach Bliskiego Wschodu. Dzięki TikTokowi teraz popularny jest także w Polsce, a kolejni producenci prześcigają się w tworzeniu różnego rodzaju deserów nawiązujących do tego przysmaku.

Trzeba jednak szczerze przyznać, że najdroższy deser to wersja max, a ten smakołyk ma też wersję standardową w cenie, którą o wiele łatwiej przyjąć do wiadomości. "Ale spokojnie nie musisz tyle wydawać, mamy dla ciebie wersją wersję za 35,90 zł" – słyszymy na nagraniu.

Na to jednak już mało kto zwrócił uwagę i jak to zwykle w internecie bywa, internauci skupili się na jednym słowie, które padło w filmiku – "jedyne". "Jedyne 399 złotych" to faktycznie dość osobliwe połączenie, więc można uznać, że był to swego rodzaju żart czy chwyt marketingowy. Komentujący jednak poczuli się tym urażeni.