Podczas konferencji w Monachium Scholz powiedział, że jest wdzięczny wiceprezydentowi USA za to, iż podczas swojej wizyty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau podkreślił on, że narodowy socjalizm nie może się powtórzyć.

– Dlatego nie zaakceptujemy, jeśli osoby z zewnątrz będą ingerować w naszą demokrację, w nasze wybory i w demokratyczne kształtowanie opinii na korzyść tej partii – oświadczył Scholz. – To nie jest właściwe , zwłaszcza między przyjaciółmi i sojusznikami, i zdecydowanie to odrzucamy.

"Szeroki konsensus"

Według niego po wyborach do Bundestagu w niedzielę 23 lutego Niemcy nie utracą zdolności do działania. Dobrą tradycją jest to, że partie polityczne prowadzą przeciwko sobie kampanię wyborczą, ale po wyborach współpracują ze sobą – szczególnie w trudnych sytuacjach, zapewniał Scholz. Ponownie wykluczył możliwość współpracy z AfD. – Nie mam więc żadnych wątpliwości ani obaw, że nie znajdziemy tutaj szerokiego konsensusu w Niemczech – dodał.