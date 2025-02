Szef polskiej dyplomacji wziął udział w dyskusji panelowej razem z ministrami spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Sikorski przypomniał, że poprzednik Trumpa, prezydent Joe Biden , zadeklarował w Kijowie, iż USA będą wspierały Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, "aż niepodległość Ukrainy będzie bezpieczna".

– Dlatego wiarygodność USA zależy od tego, jak skończy się ta wojna. Nie tylko wiarygodność administracji Trumpa, ale samych USA – podkreślił Sikorski pytany, co powiedziałby Donaldowi Trumpowi , gdyby ten także był w Monachium.

Polski polityk przestrzegł także, że pozwolenie Putinowi na "wasalizację Ukrainy" byłoby sygnałem dla Chin, że można zaanektować to, co uważa się za "zbuntowaną prowincję". – To miałoby bezpośrednie konsekwencje dla systemu sojuszy USA i prawdopodobnie dla przyszłości Tajwanu – dodał.