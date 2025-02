Dlaczego policjanci boją się używać broni? Sierżant Bagieta o sekretach policji w "Szczerze do bólu"

Każdy, kto interesował się kulisami pracy w policji o nim słyszał. Sierżant Bagieta, bo o nim mowa, to znany i lubiany twórca internetowy oraz były mundurowy. W najnowszym odcinku programu "Szczerze do bólu" także opowiedział o sekretach polskiej policji oraz o realiach pracy w tej formacji. Czy problem łapówek nadal istnieje? Dlaczego policjanci boją się używać broni? Jak wyglądają finanse polskiej policji? Czy w końcu – co jest ważniejsze: realne bezpieczeństwo obywateli czy cyferki w Excelu?