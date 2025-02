Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series wygląda zjawiskowo. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Polska premiera tego wyjątkowego roadstera odbyła się 17 lutego, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. To unikatowy kompleks architektoniczny, który łączy w sobie historię i nowoczesność, co jak podkreślono podczas wydarzenia, miało nawiązywać do Mercedesa-Maybacha SL 680 Monogram Series.

Wyjątkowe połączenie luksusu i sportu

Nie ma co ukrywać, auto to wyróżnia się unikalnym designem, z charakterystycznymi dla marki elementami, takimi jak prążkowany grill i logo Maybacha, które jest dosłownie wszędzie. I o ile maskownica wlotów powietrza zbudowana z logotypów tej marki mnie kupiła, tak "znaczkozy" na masce nie rozumiem.

Przecież to auto już i tak swoim wykończeniem i designem rzuca się w oczy. Widać, że to Maybach z kilometra – po co więc taki zabieg? Nie wiem. Ja wolałbym w zaprezentowanym modelu klasyczną, czarną maskę, która współgrałaby z aerodynamicznymi liniami nadwozia i detalami, takimi jak chromowane wykończenia oraz specjalnymi "talerzowymi" felgami, które podkreślały luksusowy charakter tego auta.

Design, który zachwyca

W środku też jest równie luksusowo. Wnętrze Mercedesa-Maybacha SL 680 Monogram Series zostało wykończone najwyższej jakości materiałami, takimi jak skóra nappa i drewno. Do tego znane, mercedesowskie komfortowe fotele z funkcją masażu, system multimedialny i nagłośnienie Burmester – czego chcieć więcej?

No można. Na przykład spokoju i ciszy. Dlatego też Mercedes dodał swojemu Maybachowi kilka kilogramów warstw wygłuszających m.in. gródź silnika, tunel środkowy, boki drzwi oraz składany dach. Tak, ten sam, co w SL-u, który można otwierać i zamykać nawet przy prędkości do 60 km/h. A skoro o prędkościach mowa...

Osiągi, które inspirują

Pod maską Mercedesa-Maybacha SL 680 Monogram Series kryje się znany i lubiany silnik V8 biturbo o mocy 585 KM. To prawdziwa bestia, która zapewnia niesamowite osiągi. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,1 sekundy.

Z kolei drogę umili nam i zabezpieczy masa asystentów oraz układów wspomagających jazdę, jak asystent autostradowy II stopnia, monitoring martwego pola, systemy zapobiegające kolizji i wiele innych. A, no i zawieszenie pneumatyczne – mus jeśli chodzi o jakość spod znaku Maybacha.

Personalizacja na maxa i cena

Co warto jeszcze wiedzieć o zaprezentowanej w Warszawie maszynie? Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series oferuje szerokie możliwości personalizacji. Dzięki programowi Manufaktur klienci mogą skonfigurować swój samochód zgodnie z własnymi upodobaniami. Do ich dyspozycji są różne kolory lakieru, wzory tapicerki i dodatkowe opcje wyposażenia. To motyw znany dla luksusowych brandów według motta: sky is the limit i na tym poprzestańmy.

No może jeszcze wspomnijmy o cenie, bo ta jest spora, ale nie aż tak w porównaniu do "zwykłego" SL-a. Mercedesa-AMG SL 63 4Matic+ można bowiem kupić od 1 017 900 zł. Z kolei jego luksusowa odmiana Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series startuje od 1 285 000 zł.

