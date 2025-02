Lexus RX 450+ Materiały prasowe Lexus

Reklama.

Historia hybrydowego Lexusa RX rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to zadebiutował model RX 400h. Był to pierwszy luksusowy SUV z napędem hybrydowym, który z miejsca podbił serca klientów na całym świecie.

Połączenie benzynowego silnika V6 z silnikami elektrycznymi gwarantowało nie tylko imponującą moc, ale także niskie zużycie paliwa. To przełomowe rozwiązanie zapoczątkowało erę zelektryfikowanej motoryzacji w segmencie premium.

Lexus RX dzisiaj – hybrydowy bestseller

Obecnie, w piątej generacji modelu, Lexus RX oferuje klientom szeroki wybór zelektryfikowanych napędów. Od klasycznej hybrydy, przez hybrydę plug-in, aż po dynamiczną hybrydę – każdy znajdzie coś dla siebie.

Reklama.

Przez 20 lat na drogi wyjechało ponad 813 tysięcy zelektryfikowanych Lexusów RX. Co czwarty klient, decydujący się na hybrydowego Lexusa, wybiera właśnie model RX.

W pigułce:

Pionier w segmencie premium : Lexus RX 400h był pierwszym modelem klasy premium z napędem hybrydowym, co pozwoliło marce na zdobycie pozycji lidera w tej kategorii. Innowacyjne technologie : Każda kolejna generacja RX-a wprowadzała nowe, zaawansowane technologie, takie jak hybryda plug-in w modelu RX 450h+ czy dynamiczna hybryda w RX 500h. Globalny sukces : Ponad 4 miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie świadczy o ogromnej popularności i zaufaniu klientów do modelu RX. Różnorodność napędów : Klienci mogą wybierać spośród trzech zelektryfikowanych napędów: RX 350h, RX 450h+ i RX 500h. Rekordowe wyniki sprzedaży : Ponad 813 tysięcy sprzedanych zelektryfikowanych RX-ów to najlepszy wynik w historii marki. Preferencje Polaków : W Polsce zelektryfikowany napęd w modelu RX cieszy się ogromną popularnością, stanowiąc aż 69 proc. całkowitej sprzedaży modelu.

Reklama.

: