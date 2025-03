Na przykładzie tabletów Lenovo Idea Tab Pro i Lenovo Yoga Tab Plus wskazujemy 5 rzeczy, które sprawiają, że dany model możemy uznać za "multimedialny tablet klasy premium". Materiały prasowe / Lenovo

Tablety walczą skutecznie o swoją pozycję na rynku i wypełniają lukę między smartfonami a laptopami. Jednak jak znaleźć ten, który zaoferuje nam naprawdę wiele funkcji przydatnych w pracy, do nauki czy rozrywki? Na przykładzie tabletów Lenovo Idea Tab Pro i Lenovo Yoga Tab Plus wskazujemy 5 rzeczy, które sprawiają, że dany model możemy uznać za porządny sprzęt.

Wydajne podzespoły

Multimedialny tablet klasy premium to taki, który zapewni obraz i dźwięk na wysokim poziomie, a przy tym płynne działanie aplikacji. Nie będzie to możliwe bez spełniających wymagania użytkowników świetnej jakości podzespołów, na czele z wyświetlaczem, głośnikami i oczywiście procesorem.

Wyświetlacze w tak zaawansowanych technologicznie urządzeniach celują w rozdzielczość 3K i częstotliwość odświeżania 144 Hz. Dzięki temu można cieszyć się wyrazistym i pełnym szczegółów obrazem, który doskonale sprawdzi się do oglądania treści z serwisów streamingowych czy do gamingu, a każda obserwowana scena będzie płynna i pełna detali. W 12,7-calowe ekrany o takich parametrach wyposażone są właśnie tablety Lenovo Idea Tab Pro i Lenovo Yoga Tab Plus.

A głośniki? Powinny być kompatybilne z technologią dźwięku przestrzennego i obiektowego Dolby Atmos. Tablet Idea Tab Pro wyposażony jest w system czterech głośników JBL. A Yoga Tab Plus ma ich jeszcze więcej, bo aż 6 (2 wysokotonowe Solo + 4 subwoofery SLS), które generują pełny i dynamiczny dźwięk, łączący głęboki bas oraz krystalicznie czyste tony.

Nie może być mowy o sprawnie działającym komputerze, smartfonie – czy w tym przypadku tablecie – bez wydajnego procesora, od którego zależy błyskawiczne uruchamianie się aplikacji, satysfakcjonująca responsywność sprzętu czy komfort wielozadaniowej pracy. Podczas gdy Idea Tab Pro korzysta z MediaTek Dimensity 8300 z 8 GB RAM, to sercem Yoga Tab Plus jest Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 wsparty pamięcią 16 GB RAM. Jedno jest pewne – mocy im nie brakuje.

Pojemna bateria

Co to za przyjemność oglądać filmy, słuchać muzyki, czy grać w gry na tablecie, jeśli nie można odejść od gniazdka elektrycznego, bo sprzęt co chwilę się rozładowuje i wymaga częstego uzupełniania energii? Dlatego kolejną cechą, która powinna wyróżniać wysokiej jakości tablet, jest pojemna bateria z funkcją szybkiego ładowania.

Przykładem solidnego sprzętu na polu wytrzymałości akumulatora i technologii szybkiego ładowania są np. najnowsze tablety Lenovo. W wyposażeniu IdeaTab Pro oraz Yoga Tab Plus znajdują się baterie 10200 mAh, które umożliwiają nawet 11 godzin streamingu wideo oraz długą, mobilną pracę czy naukę w podróży.

Inteligentna obsługa

Przeznaczony do korzystania z multimedialnych treści tablet wysokiej klasy powinien dziś być obsługiwany nie tylko przez stukanie palca w ekran. Mowa tu o bardziej wymyślnych gestach, ale też komunikacji czatowej czy bezprzewodowej współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, którym zresztą poświęcimy uwagę w ostatnim punkcie tej listy.

Jak zatem powinna wyglądać inteligentna obsługa tabletu? Przykładowo, model Idea Tab Pro proponuje wywoływaną przyciskiem Home funkcję "zakreśl i wyszukaj", która pozwala po zaznaczeniu elementu na ekranie znaleźć w sieci poszukiwane informacje czy grafiki. Szczególnie wygodnie robi się to dzięki dołączonemu do zestawu zaawansowanemu rysikowi Tab Pen Plus. W zdobywaniu wiedzy pomaga też możliwość czatowania z inteligentnym asystentem Google Gemini, który ułatwia też pracę podczas robienia notatek czy planowania wydarzeń.

Funkcje zakreślania czy czatu Gemini ma również tablet Yoga Tab Plus, jednak w zakresie inteligentnej pomocy idzie jeszcze dalej. Imponują chociażby jego szerokie możliwości synchronizacji z telefonem i komputerem, dzięki czemu przełączanie się, strumieniowanie aplikacji oraz przesyłanie zdjęć, filmów i dokumentów między urządzeniami staje się szybkie i intuicyjne.

Rozwiązania AI

Prawda jest taka, że obecnie nie ma co w ogóle rozpoczynać dyskusji o przydatności i wygodzie tabletów, jeśli oprogramowanie sprzętu nie korzysta z dobrodziejstw oferowanych przez sztuczną inteligencję. Dziś AI to podstawa do efektywnej i komfortowej wielozadaniowej pracy czy nauki na tego rodzaju urządzeniach mobilnych.

Niezbędne są więc błyskawiczne wyszukiwanie i tłumaczenie informacji, a także dostęp do czatu z asystentem AI, który pomaga w pisaniu i wielu innych zadaniach, dzięki czemu wzrasta kreatywność i produktywność pracy użytkownika. Tego typu rozwiązania AI nowej generacji, ułatwiające codzienne obowiązki, wykorzystuje np. tablet Idea Tab Pro – to funkcje Circle to Search i aplikacja Google Gemini.

Potęgę AI jeszcze lepiej widać na przykładzie Lenovo Yoga Tab Plus. Błyskawiczne wyszukiwanie plików, pozyskiwanie informacji za pomocą języka naturalnego i podsumowywanie dokumentów (Lenovo Al Now), a także płynne pisanie tekstu (AI Continuous Writing), poprawianie stylu i języka (AI Rephrase) i zamiana dźwięku na tekst w czasie rzeczywistym (AI Live Transcript) to kolejne udogodnienia, które usprawniają codzienną pracę.

Przydatne akcesoria

Tablet można określić mianem multimedialnego i klasy premium, jeśli jest kompatybilny z zewnętrznymi akcesoriami, które wspomagają jego pracę. Oprzyrządowanie może być częścią zestawu, czasem dostępne jako opcjonalny zakup dodatkowy, ale najważniejsze jest to, aby było wygodne w użyciu i faktycznie przydatne w codziennym użytkowaniu.

