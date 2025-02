Rihanna zaprezentowała swoją nową markę Fenty Hair Fot. JO / SplashNews.com/East News

Reklama.

Rihanna odstawiła muzykę na półkę. Przynajmniej na razie, bo przez ostatnie kilka lat spełnia się jako matka i bizneswoman. To właśnie dzięki własnym markom, jak bieliźniana Savage X Fenty czy kosmetyczna Fenty (nazwy są od nazwiska Barbadoski, Rihanny Robyn Fenty) gwiazda jest już miliarderką.

W 2017 roku Fenty Beauty zadebiutowało na rynku i szybko podbiło branżę kosmetyczną – najpierw w USA, a potem na całym świecie. Co stoi za tym sukcesem? Marka Rihanny jako pierwsza tak mocno postawiła na inkluzywność, tworząc kosmetyki do makijażu dla osób o każdej karnacji i typie skóry. Jej produkty od początku były skierowane do wszystkich, niezależnie od wyglądu, wieku i płci.

Fenty Beauty (w Polsce dostępne wyłącznie w sieci Sephora) ma 13 milionów obserwujących na Instagramie, ponad 80 produktów i całą masę hitów, a każda premiera robi prawdziwą furorę. Niedawno do makijażowych przebojów Rihanny dołączy kolejne virale beauty, które opanowały TikToka i Instagrama: pierwsze róże w pudrze marki, Fenty Cheeks (matowe i błyszczące, w szerokiej gamie kolorów) oraz brokatowe błyszczyki w sztyfcie Gloss Bomb Stix, prawdziwy przebój, nie tylko na lato.

Reklama.

Ogromny sukces Fenty Beauty sprawił, że Rihanna poszła o krok dalej. W 2020 roku stworzyła Fenty Skin – linię wegańskich i bezglutenowych kosmetyków do pielęgnacji, która szybko zdobyła popularność.

Sekret? Proste, ale przełomowe podejście. Rihanna połączyła składniki z całego świata z klinicznie przebadanymi substancjami, takimi jak kwas hialuronowy czy niacynamid. Jej kosmetyki są odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, a ich ekologiczne opakowania nadają się do recyklingu lub ponownego użytku. I znowu był hit.

W międzyczasie na rynku pojawiła się również obłędnie pachnąca woda perfumowana Riri, sygnowana jako Fenty Fragrance. Rihanna nie spoczywa jednak na laurach i przyszła kolej na włosy.

Reklama.

Fenty Hair, czyli produkty do włosów do Rihanny

Najnowsze kosmetyczne dziecko Rihanny, Fenty Hair, to marka produktów do pielęgnacji i stylizacji włosów, stworzona z myślą o wszystkich ich rodzajach i teksturach. Jej formuły łączą zaawansowaną technologię z odżywczymi składnikami, zapewniając nawilżenie, regenerację i ochronę. Kluczowym elementem jest kompleks Replenicore-5, który wzmacnia włosy, redukuje łamliwość i regeneruje rozdwojone końcówki.

Podobnie jak Fenty Beauty i Fenty Skin, marka Fenty Hair podkreśla inkluzywność i dbałość o potrzeby różnych typów włosów, oferując skuteczne produkty bez kompromisów. Linię wyróżnia też piękny zapach: ciepła, ambrowo-kwiatowa kompozycja z nutami yuzu, wanilii i drzewa sandałowego, podkreślająca luksusowy charakter pielęgnacji. Wszystkie produkty do włosów Rihanny mają też piękne, estetyczne opakowania.

Co znajdziemy w linii Fenty Hair? Chociażby regenerująco-nawilżający szampon The Rich One, który delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, jednocześnie wzmacniając i odżywiając pasma. Lekka formuła nie obciąża włosów, wygładza puszenie i ułatwia rozczesywanie. Jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów, także farbowanych, a dodatkowo ma metalową, kremową butelkę (o pojemności 300 ml), która będzie się elegancko prezentować w każdej łazience.

Reklama.

Z kolei The Richer One to intensywnie regenerująca odżywka, która głęboko nawilża i odżywia włosy, redukując ich łamliwość i wygładzając rozdwojone końcówki. Dzięki formule Replenicore-5 wzmacnia włosy, przywracając im miękkość i zdrowy połysk. Szybko rozplątuje pasma i pomaga ujarzmić puszenie, sprawiając, że włosy są jedwabiste w dotyku. Ona również jest odpowiednia dla każdego rodzaju włosów, zwłaszcza tych potrzebujących solidnej dawki nawilżenia.

W Fenty Hair znajdziemy aż trzy odżywki i krem termoochronny do włosów, ale również produkty do stylizacji, jak wysokowydajny żel do stylizacji The Gelly Type, który utrwala fryzurę na cały dzień bez obciążania włosów. Idealny do gładkich kitek, eleganckich warkoczy i wyrafinowanych koków.

Jeśli marzysz o stylowo podkreślonych kosmykach, Rihanna proponuje żel utrwalający kontury The Controlling Type, który utrzymuje włosy w ryzach przez cały dzień. A może marzą ci się idealne loki? Wtedy warto dać szansę The Homecurl, kremowi do definiowania loków. Jedziesz w podróż? Fenty Hair i o to zadbało, tworząc zestaw swoich produktów w wersjach mini.

Rihanna nie zapomina więc o nikim. I to właśnie dlatego osiągnęła na rynku kosmetycznym tak olbrzymi sukces.