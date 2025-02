Putin ma czas

Zdaniem „Handelsblatt” Trump chce szybkiego sukcesu, dlatego wzmacnia Moskwę, a dyskredytuje Kijów, jednak to, co może co najwyżej osiągnąć to pyrrusowe zwycięstwo, za które zapłaci Ukraina. Gazeta przyznaje, że prezydent USA legitymizuje imperialną wojnę Rosji poprzez oskarżanie Ukrainy o rozpoczęcie wojny. Stwarza to wzorzec postępowania dla innych „despotycznych władców”, którzy chcą militarnie na nowo ustalać granice państw. „Nowe wojny i brutalne konflikty stają się coraz bardziej prawdopodobne. Świat staje się mniej bezpieczny” – ocenia „Handelsblatt”.