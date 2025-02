Fot.IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Imago Stock and People/East News

Sąd Okręgowy w Kolonii skazał nastoletniego Marokańczyka oskarżonego o zranienie nożem polskiego kibica. Do ataku doszło 10 października 2024 roku przed pożegnalnym meczem Lukasa Podolskiego w Kolonii. 32-letni Polak został przewieziony do szpitala i poddany operacji.

Starcia z policją

Napięta atmosfera i prowokacje

To właśnie na obrzeżach tego zgromadzenia doszło do starcia kibiców z grupą młodzieży. Atmosfera między grupami była napięta, towarzyszyły jej wzajemne prowokacje – ustalił sąd w Kolonii. Skazany wymierzył nóż jeszcze w innego kibica, ale nie trafił go.