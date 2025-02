Fot. materiały prasowe

Według badań Pew Research Center aż 15% małżeństw w Stanach Zjednoczonych to związki międzykulturowe, a w Europie ten odsetek rośnie z roku na rok. W 2023 roku Polki i Polacy zawarli łącznie 5655 małżeństw z osobami nieposiadającymi polskiego obywatelstwa, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z 2010 rokiem, kiedy to takich małżeństw było 3837. Polacy najczęściej żenią się z obywatelkami Ukrainy, natomiast Polki przeważnie wychodzą za mąż za obywateli Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch oraz Ukrainy.

Z jednej strony międzynarodowy związek to fascynująca podróż w świat innej kultury, z drugiej – bariera językowa może stanowić wyzwanie. Każda relacja opiera się na komunikacji. Z badania Pew Research Center wynika, że aż 67% par uważa, że dobra rozmowa to najważniejszy element udanego związku. To więcej niż wspólne zainteresowania czy nawet atrakcyjność fizyczna!

W związkach międzykulturowych komunikacja odgrywa kluczową rolę. Na początku relacji różnice językowe mogą być fascynujące i stanowić element wzajemnej ciekawości, jednak wraz z rozwojem związku pojawia się potrzeba głębszego porozumienia. W takich relacjach nie tylko język, ale także kulturowe skrypty zachowań mogą wpływać na jakość interakcji.

Badania nad komunikacją w małżeństwach mieszanych pokazują, że pary te często używają kilku języków w codziennym życiu. Dominującą rolę odgrywa język angielski, który stosuje aż 73,9% badanych par. Na kolejnych miejscach znajdują się język polski (22,0%) oraz w mniejszym stopniu francuski i arabski. Wyniki te potwierdzają, że angielski pełni funkcję lingua franca w relacjach międzynarodowych, ułatwiając komunikację w sytuacjach, gdy partnerzy nie mają wspólnego języka ojczystego.

Tendencję tę można również zauważyć w szerszym kontekście społecznym. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku język polski wciąż dominuje w kontaktach domowych, jednak około 1,7 miliona osób w Polsce używa w domu innych języków. To pokazuje rosnącą różnorodność językową w społeczeństwie i podkreśla wyzwania, przed którymi stoją pary wielojęzyczne.

Jednak sama znajomość języka to nie wszystko. Komunikacja to również sposób wyrażania emocji, subtelne niuanse czy wzorce zachowań, które nie zawsze są oczywiste dla przedstawiciela innej kultury. Badania wskazują, że pary, które nie posługują się tym samym językiem ojczystym, częściej doświadczają nieporozumień oraz trudności w wyrażaniu uczuć i rozwiązywaniu konfliktów. Brak możliwości precyzyjnego wyrażenia myśli w języku partnera może prowadzić do frustracji i poczucia niedosytu w relacji.

W związku międzykulturowym kluczowe staje się nie tylko znalezienie wspólnego języka komunikacji, ale także otwartość na różnice kulturowe i gotowość do nauki nowych sposobów wyrażania emocji. Umiejętność dostosowania się do partnera i akceptacja odmiennych sposobów komunikacji mogą znacząco wpłynąć na trwałość i jakość takiej relacji. Dlatego wiele par decyduje się na naukę języka przez internet np. poprzez platformę Preply, aby ułatwić codzienną komunikację i uniknąć niepotrzebnych napięć.

Jak bariera językowa wpływa na związek?

Pary międzynarodowe mogą doświadczać szeregu wyzwań wynikających z różnic językowych:

1. Trudności w wyrażaniu emocji

Czasami jedno słowo w danym języku może mieć inne konotacje w drugim. Słowa, które w jednym języku brzmią neutralnie, w innym mogą wydawać się chłodne lub nawet niegrzeczne. Niektóre osoby przyznają, że trudniej im powiedzieć „kocham Cię” w języku, który nie jest ich ojczystym.

2. Nieporozumienia kulturowe

Język to nie tylko słowa, ale też sposób myślenia. W niektórych kulturach bezpośrednia komunikacja jest normą, w innych – subtelne aluzje i unikanie konfrontacji są kluczowe. Osoba z kraju, gdzie mówi się wprost, może odebrać delikatne sygnały jako brak zainteresowania, a ktoś z kultury bardziej pośredniej może czuć się przytłoczony zbyt dosłownymi komunikatami.

3. Problemy w codziennym życiu

Codzienne rozmowy, planowanie wspólnej przyszłości, żarty – wszystko może stać się trudniejsze, jeśli jedno z partnerów czuje się niepewnie w drugim języku. W takich sytuacjach kurs językowy online może być świetnym rozwiązaniem – ułatwia szybkie przyswojenie podstawowych zwrotów i zwiększa pewność siebie w rozmowach.

4. Rodzina i znajomi

Jeśli jedno z partnerów nie mówi w języku rodziny drugiego, może czuć się wykluczone. Spotkania z rodziną czy przyjaciółmi mogą stać się stresujące, jeśli rozmowy toczą się w języku, którego ktoś nie rozumie. Nauka podstaw języka partnera – nawet na poziomie komunikatywnym – może pomóc w integracji i uniknięciu niezręcznych sytuacji.

Czy bariera językowa może być zaletą?

Choć różnice językowe mogą być wyzwaniem, wiele par twierdzi, że ich związek dzięki temu staje się silniejszy. Dlaczego? Partnerzy muszą bardziej się starać, aby się zrozumieć – częściej pytają, doprecyzowują i uważniej słuchają, co zmniejsza ryzyko nieporozumień wynikających z niedopowiedzeń. Codzienne rozmowy stają się okazją do nauki nowego języka i poznawania innej kultury, co poszerza horyzonty i wzbogaca relację. Brak wspólnego języka sprzyja także kreatywności w komunikacji – gesty, wyrazy twarzy czy zabawne sposoby opisywania rzeczy mogą wzmacniać bliskość i budować unikalne porozumienie. Ponadto wysiłek wkładany w naukę języka online jest nie tylko praktyczny, ale także stanowi dowód zaangażowania w relację, stając się jednocześnie sposobem na wspólne spędzanie czasu.

Nauka języka – sposób na zbliżenie się do siebie

Jednym z najlepszych sposobów na pokonanie barier językowych w związku jest nauka języka partnera. Nie oznacza to, że musisz od razu mówić płynnie – nawet podstawowa znajomość drugiego języka może ułatwić komunikację i sprawić, że druga osoba poczuje się doceniona. Ale jak podaje brytyjski The Telegraph, jednym z czterech kluczowych elementów udanego związku międzykulturowego jest unikanie sytuacji, w której partner staje się tłumaczem. Dlaczego to takie ważne? Nauka języka może być frustrująca zarówno dla osoby uczącej się, jak i dla tej, która pełni rolę nauczyciela – a to nie zawsze sprzyja harmonii w relacji.

Jeśli jednak zdobywanie nowego języka odbywa się w sposób uporządkowany i przyjazny, może stać się cennym wsparciem dla związku, zamiast źródłem napięć. Jeśli jednak przyswajanie pojedynczych zwrotów już nie wystarcza, może warto zainwestować w kurs językowy online, dzięki któremu nauka będzie prostsza niż kiedykolwiek. Wspólne zajęcia z niemieckiego online mogą być świetnym rytuałem dla par, które chcą się do siebie zbliżyć. Można np.:

● Uczyć się razem nowych słówek i robić quizy językowe,

● Oglądać filmy w oryginalnym języku z napisami,

● Umawiać się na konwersacje z native speakerami,

● Pisać do siebie wiadomości w języku partnera, nawet jeśli to tylko krótkie zdania na początek.

Dzięki takim aktywnościom nauka staje się nie tylko praktyczna, ale i romantyczna – to inwestycja w przyszłość związku!