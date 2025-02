– Jedyne, co mogę powiedzieć, to że jesteśmy w trakcie wstępnego śledztwa w sprawie przyczyn śmierci i czekamy na zatwierdzenie nakazu przeszukania – powiedział szeryf Adan Mendoza w rozmowie z "Santa Fe New Mexican". Oświadczenie to padło jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem tożsamości ofiar.