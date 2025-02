Polka ubiera jedną z nominowanych do Oscara gwiazd Fot. Jordan Strauss/Invision/East News // screen / RMF

Reklama.

Oscary to nie tylko najważniejsze święto kina, ale także jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie mody. Każdego roku oczy całego świata zwrócone są na czerwony dywan, gdzie największe gwiazdy prezentują kreacje od czołowych projektantów. Przygotowania do tej wyjątkowej nocy trwają miesiącami, a każdy detal musi być dopracowany do perfekcji.

Polka Beata Abramowicz ubiera jedną z nominowanych gwiazd na Oscarach. Zdradziła kulisy

W Hollywood trwają obecnie gorączkowe przygotowania do oscarowej gali, która odbędzie się w nocy z 2 na 3 marca. Do Fabryki Snów zjeżdżają nie tylko twórcy nominowanych filmów, ale także projektanci i ich zespoły, którzy dbają o to, by gwiazdy olśniewały na czerwonym dywanie. Wszystko odbywa się w atmosferze wielkiej tajemnicy – aż do ostatniej chwili nie wiadomo, w jakich kreacjach zaprezentują się największe nazwiska kina.

Reklama.

Beata Abramowicz jest jedną z osób, które mają za zadanie dopilnować, by wszystko przebiegło bezbłędnie. Polka pracująca dla domu mody Armani przyleciała do Los Angeles z Mediolanu wraz ze swoim zespołem. Choć nie może zdradzić, którą z nominowanych do Oscara gwiazd ubiera, uchyla rąbka tajemnicy na temat kulis swojej pracy.

– Przygotowujemy kreacje, w których gwiazdy wychodzą na czerwony dywan, manualnie, ręcznie – opowiada z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim przyznała, że to wyjątkowo stresujący czas. Podczas gdy kreacja była wykonywana we Włoszech, przyszedł czas na poprawki.

Reklama.

– Jeździmy do gwiazd, do ich domów, hoteli, tam, gdzie przebywają. Musimy się do nich pofatygować – mówi. Ostatnie poprawki często wykonywane są na kilka godzin przed rozpoczęciem gali, a każdy szczegół – od idealnie dopasowanej sukni po dodatki – musi być perfekcyjny.

Jak się czuje Abramowicz w związku ze swoim ważnym zadaniem? – Dla nas jest to bardzo duży stres, ponieważ każdy błąd może być zauważony – podkreśla. Jak zaznacza, to mit, że wszystkie gwiazdy są kapryśne. – Są różne, kapryśne, ale i bardzo sympatyczne – zaznacza.

Gala Oscarów 2025 rozpocznie się o godzinie 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Można będzie obejrzeć ją na Canal+.

Reklama.

: