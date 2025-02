Zasłużony dla śląskiego futbolu obrońca z GKS-em Tychy odniósł dwa awanse w ciągu dwóch lat – z III do II oraz z II do ówczesnej I ligi, czyli dzisiejszej ekstraklasy. Tyska Galeria Sportu opisuje, że Jerzy Brzozowski zakończył karierę w Rozwoju Katowice. Planował także wyjechać do USA, by grać w jednym z tamtejszych klubów. Niestety władze PRL nie wyraziły zgody na jego wyjazd i wydały mu paszportu. Po przejściu na sportową emeryturę rozpoczął pracę w kopalni "Lenin".