W stolicy Niemiec rozpoczęła się pierwsza runda rozmów na temat utworzenia nowego rządu, złożonego z chadeckich partii CDU / CSU oraz socjaldemokratycznej SPD . Kierując się kolorami partii, byłaby to czarno-czerwona koalicja.

Uczestnicy negocjacji

Czołowi przedstawiciele trzech partii, m.in. szef CDU Friedrich Merz , szef bawarskiej chadecji CSU Markus Söder i przewodniczący SPD Lars Klingbeil pojawili się już rano w jednym z budynków należących do Bundestagu. Według informacji niemieckiej agencji prasowej DPA pierwsze spotkanie miało również na celu „oczyszczenie atmosfery” po kampanii wyborczej i kilku dniach po wyborach.

Merz: rząd do Wielkanocy

Głównym celem spotkania będzie prawdopodobnie opracowanie wstępnych ogólnych zarysów i harmonogramu kolejnych działań. Friedrich Merz wielokrotnie dawał do zrozumienia, że w obliczu poważnych wyzwań chce utworzyć rząd do Wielkanocy, czyli do połowy kwietnia br.