"Kalendarz Artystyczny" to niezwykłe, limitowane wydawnictwo, w którym każdego roku prezentowane są dzieła tworzone przez artystów. Trafia on do precyzyjnie wyselekcjonowanej grupy odbiorców, w tym liderów opinii w medycynie i farmacji. Celem projektu jest zwrócenie ich uwagi na profilaktykę zdrowia kobiet oraz poszukiwanie rozwiązań, które ułatwiają im codzienne życie. Sam w sobie, jest on pięknym zbiorem dzieł sztuki.