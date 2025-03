Czy wiecie, że przeciętny tablet może zastąpić żyroskop, wykrywacz metalu, kompas, decybelomierz, kamerę poklatkową, barometr, wysokościomierz i wiele innych przyrządów? Podążając za wiedzą o możliwościach, nowoczesnych urządzeń mobilnych, a także za potrzebą przekształcenia tradycyjnych metod nauczania, Samsung i Centrum Nauki Kopernik powołały do życia program " Szkoła z technologią ".

To właśnie z tej inicjatywy zrodził się ORBIUM, innowacyjny zestaw edukacyjny dla szkół, który umożliwia uczniom odkrywanie i zgłębianie zagadnień z wielu dziedzin – od fizyki po historię – poprzez różnorodne eksperymenty oraz wykorzystanie interdyscyplinarnych scenariuszy lekcyjnych. W perspektywie długofalowej ma nie tylko rozbudzać ciekawość światem nauki, ale także wspierać rozwój kompetencji przyszłości.

Nowoczesny zestaw do nauki w szkolnym plecaku

Przeznaczony dla uczniów klas 4–8 szkół podstawowych ORBIUM łączy technologię i nowoczesne rozwiązania mobilne z procesem nauki. Zakłada wykorzystanie tabletu, w którego wyposażeniu znajdują się czujniki światła i ruchu, aparat fotograficzny, magnetometr czy żyroskop, w połączeniu z dostępnymi aplikacjami jako narzędzia pomiarowego do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

W skład zestawu ORBIUM wchodzą przede wszystkim tablet GalaxyTab S9FE, mikrokontroler MakeyMakey, kostka rozszerzonej rzeczywistości MergeCube, a także materiały do budowy pryzmatu, magnes, czy nakładka mikroskopowa na aparat. Niezbędne urządzenia i narzędzia służą do realizacji 14 interdyscyplinarnych scenariuszy lekcji, które zostały przygotowane z myślą o tej nowoczesnej formie edukacji.

– Projekt "Szkoła z technologią" to krok ku przyszłości, w której technologia mobilna staje się mostem między teorią a praktyką, a nauka bardziej dostępna, angażująca i efektywna. Wierzymy, że ORBIUM ma szansę stać się kluczowym elementem współczesnych szkół, kształcącym pokolenie świadomych, kreatywnych i myślących krytycznie obywateli przyszłości – mówi Conor Pierce, Prezes Samsung Electronics Polska.

Do wdrożenia tego programu edukacyjnego i zestawu dydaktycznego ich twórców zmotywowały badania, z których wynika, że potencjał urządzeń mobilnych w edukacji szkolnej wciąż nie jest w pełni wykorzystywany [1]. Najczęściej smartfony i tablety służą do oglądania i odsłuchiwania różnych materiałów, wyszukiwania informacji, czytania i pisania. Uczniowie rzadko korzystają z nich jako pomocy naukowych podczas lekcji.

– Prawie każdy nastolatek w kieszeni czy plecaku nosi urządzenie, które w teorii daje mu bajeczne możliwości uczenia się i poznawania świata. Pytanie, co z nim robi teraz, a co mógłby robić. Edukacja przyszłości to nie proste zastępowanie książek czy zeszytów ekranami, ale rozszerzenie form uczenia o możliwości rozwijającej się technologii – zwraca uwagę dr Ilona Iłowiecka-Tańska, dyrektor innowacji w Centrum Nauki Kopernik.