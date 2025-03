Jednym z poważnych wyzwań, przed jakimi stajemy jako społeczeństwo w Polsce, są bariery komunikacyjne. Do walki z nimi zachęca platforma #BurzymyBariery, nowa akcja T-Mobile Polska. Fot. na:Temat

MATERIAŁ REKLAMOWY

Reklama.

Bariery komunikacyjne to w naszym kraju problem, obok którego nie można przejść obojętnie. To one utrudniają codzienne podtrzymywanie wartościowych relacji międzyludzkich, pogłębiają polaryzację społeczną, sprzyjają procesom wykluczenia i pogarszają kondycję psychiczną. Mogą być efektem np. podziałów społecznych, osobistych wyzwań albo ograniczeń w branży telekomunikacyjnej.

Paradoksem współczesnych czasów jest to, że barier w nawiązywaniu kontaktów doświadczają nie tylko wykluczeni cyfrowo, ale także ci, którzy jak najbardziej mają dostęp do najnowszych technologii i narzędzi cyfrowych do komunikacji. Aż 68 proc. Polaków doświadcza samotności [1], choć 25 proc. młodych Polaków spędza ponad 5 godzin dziennie w sieci, by właśnie pozbyć się uczucia osamotnienia [2].

Reklama.

Fot. na:Temat

Problemom tworzonym przez bariery komunikacyjne w naszym społeczeństwie, ale przede wszystkim pomysłom na ich skuteczne zwalczanie poświęca uwagę akcja #BurzymyBariery zainicjowana przez T-Mobile Polska. Ma ona na celu łączenie Polek i Polaków poprzez wykrywanie i usuwanie przeszkód utrudniających im bycie razem. Co istotne, jej pomysłodawcy chcą też inspirować i angażować wszystkich do tych działań.

– Staramy się zrozumieć, jakie są potrzeby polskiego społeczeństwa i odpowiadać na realne wyzwania społeczne. Po przeprowadzeniu badań postanowiliśmy wystartować z ogólnopolską platformą, która pomoże przełamywać dzielące nas i uniemożliwiające bycie naprawdę blisko siebie bariery komunikacyjne – mówi w rozmowie z naszym serwisem Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Reklama.

Fot. na:Temat

W tej misji magentowego operatora będzie wspierał znany wokalista, Dawid Podsiadło, który swoją muzyką od lat łączy Polki i Polaków. W ramach pierwszej odsłony kampanii nowy ambasador marki wystąpił w spocie, w którym zachęca do przełamywania barier dzięki prostym gestom życzliwości.

Kampania #BurzymyBariery rusza z przytupem. W fazie testowej pojawiły się billboardy z różnymi hasłami i zaczepnymi pytaniami, skłaniające do refleksji nad naszą komunikacją w codziennym życiu. Teraz w całym kraju stawiane są magentowe ławeczki zachęcające ludzi do tego, żeby usiedli i ze sobą porozmawiali. Z kolei w salonach i na call center operatora wprowadzane są antybarierowe zmiany w zakresie obsługi.

Reklama.

Startująca na całego kampania walki z barierami komunikacyjnymi została opracowana w modelu 360°. Oznacza to, że inspiracje i zachęty do nawiązywania wartościowych relacji i kontaktów będą pojawiały się nie tylko w telewizji, radiu, kinach czy kanałach digital i social media, ale także w przestrzeni publicznej: na muralach, lodowiskach, w metrze, tramwajach oraz sklepach T-Mobile w całej Polsce.

Materiały prasowe / T-Mobile

– Dodatkowo organizujemy konkurs, w którym zachęcamy ludzi do podzielenia się pomysłami na to, jak można przełamywać bariery, żeby być ze sobą bliżej. Zwycięskie hasła zagoszczą na billboardach w miejscowościach ich autorów. W naszej aplikacji też uruchamiamy różne aktywności – zapowiada Paulina Rekosz, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką i Customer Experience w T-Mobile Polska. Operator skupi się również na poprawie doświadczeń klientów we wszystkich kanałach kontaktu, wprowadzając nowe, przyjazne standardy obsługi.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Swoje "patenty" na burzenie barier między ludźmi mają np. współpracujący z T-Mobile influencerzy. – Jestem bardzo otwarta na ludzi i wiem, jak ważne jest to, by poczuli się zauważeni. Od lat wyznaję taką maksymę: "To, co dobre, podaj dalej". Naprawdę niewiele trzeba, by pokazać drugiemu człowiekowi: "Hej, widzę cię, twoje życie ma sens, jesteś istotny/a" – wskazuje Anna Dec, influencerka i prezenterka telewizyjna.

Anna Dec, influencerka i prezenterka telewizyjna. Fot. na:Temat

– Najprostszym sposobem na burzenie barier jest po prostu kontakt wzrokowy, uśmiech i rozmowa. Moje największe "osiągnięcie" w tej dziedzinie to pewien smutny pan ochroniarz, do którego codziennie się uśmiechałem w bloku, aż w końcu zaczął mnie zatrzymywać i dzielić się ze mną... zdjęciami swoich kotów – opowiada Bartosz Dobrowolski, influencer, podróżnik i specjalista od AI w biznesie.

Reklama.

Bartosz Dobrowolski, influencer, podróżnik i specjalista od AI w biznesie. Fot. na:Temat

A wy jakie macie pomysły na przełamywanie barier komunikacyjnych w swoim codziennym życiu osobistym i zawodowym? Jeśli chcecie dołączyć do ich "burzycieli", obserwujcie, co słychać i dzieje się w świecie T-Mobile, a następnie się angażujcie. Tym bardziej że szykują się kolejne projekty łączące Polki i Polaków, a do kampanii #BurzymyBariery mają dołączyć jeszcze inne, znane i lubiane osoby z różnych branż.

1 Badanie UMW: "68 proc. dorosłych Polaków odczuwa samotność", Naukawpolsce.pl, 16.02.2025