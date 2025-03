Malta idealną opcją na Wielkanoc, jeśli chcecie zobaczyć niezwykłe obchody

Kolejne wydarzenia mają już związek z Triduum Paschalnym. Zgodnie z tradycją tamtejsze kościoły (a jest ich ponad 360) przygotowują specjalne inscenizacje ostatniej wieczerzy. Zwyczaj każe odwiedzić 7 z nich. Dodajmy, że to dobra okazja do zwiedzenia maltańskich kościołów, które na co dzień są zamykane dla turystów.

Niesamowity Festiwal Fajerwerków na Malcie. Tego spektaklu na pewno nie zapomnicie

Wiosnę warto spędzić na Malcie z jeszcze co najmniej jednego powodu. W ostatnich dniach kwietnia 2025 roku Biuro Wicepremiera oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Turystyki we współpracy z Malta Tourism Authority zorganizują już 24. edycję Międzynarodowego Festiwalu Fajerwerków.

A kiedy emocji będzie już zbyt wiele, wsiądźcie na prom i cieszcie się idealnym slowcation na Gozo. Druga co do wielkości wyspa archipelagu jest prawdziwym rajem dla osób tęskniących za spokojem i kontaktem z naturą. Przecinają ją liczne szlaki trekkingowe, a wiele z nich wiedzie wzdłuż wysokich klifów. Jeżeli nie chcecie spacerować, możecie wsiąść na rower lub do kajaka. Chętni mogą też biegać, a nawet wystartować w dorocznym Run Gozo. Podczas zawodów do wyboru będą trzy trasy o długości 11, 21 lub 55 km.