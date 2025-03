Na koniec odcinka prowadzący Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz ogłosili, które pary po zsumowaniu punktacji jurorów i głosów od widzów wypadły najgorzej. Po raz pierwszy w tej odsłonie ktoś musiał pożegnać się z show. Ostatecznie to Macieja Kurzajewskiego i Lenki Klimentowej nie zobaczymy już w kolejnym odcinku.

Wyniki ws. Kurzajewskiego wywołały burzę w sieci

Ogłoszono również, że dwie przedostatnie pary za tydzień wezmą udział w dogrywce. Będzie to koszykarz Cezary Trybański z partnerką Izabelą Skierską oraz wokalistka disco-polo Magdalena Narożna z Piotrem Musiałkowskim. Jednak to eliminacja Macieja Kurzajewskiego wywołała najwięcej emocji w komentarzach na profilu "Tańca z gwiazdami".

"Szkoda, że odpadł"; "Nie no to żarty jakieś, na niego nie obstawiałam"; "Masakra, byli gorsi od niego na parkiecie" – pisali niektórzy użytkownicy. Inni z kolei wspominali o Lence Klimentowej, która po wieloletniej przerwie wróciła do "TzG", ale nie na długo. "Smutno, że Lenka tak krótko potańczyła po powrocie"; "Widać, że było jej przykro po ogłoszeniu wyników" – zauważyli widzowie.