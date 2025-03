Geek Zone to nowy program Łukasz Skałby – dziennikarza technologicznego i motoryzacyjnego zajawkowicza. Od dzisiaj dostępny jest na nowym kanale na YouTube portalu naTemat - naTemat Lifestyle. Założenie Geek Zone jest proste – w każdym odcinku, przy wsparciu redakcji naTemat, sprawdzi on jeden viralowy gadżet i jeden samochód. Rozrywkowo, niekonwencjonalnie i z jajem. O wszystkim, co jara nie tylko stereotypowego faceta!