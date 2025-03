Obsesja Muska. Dlaczego tak miesza w Europie? "To jego modus operandi, chce przemodelować świat"

"Nie ma sensu, żeby Ameryka płaciła za obronę Europy", "Ani grosza więcej na Ukrainę" – to jego ostatnie wpisy na X. Praktycznie nie ma dnia, żeby Elon Musk nie uderzał w Europę. "Mąci w Europie", "Bierze się za Europę", "Dąży do zmiany władzy w państwach europejskich" – grzmią co chwilę media. W Polsce starł się z szefem MSZ, w Niemczech poparł AfD, w Wielkiej Brytanii domagał się odejścia premiera, a ostatnio zabrał się za Rumunię. Dlaczego Musk tak uparł się na Europę? I od czego to się zaczęło?