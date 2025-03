Fot. naTemat

Praca jest tu słowem-kluczem, bo o ile tablety z reguły świetnie nadają się do oglądania seriali w pociągu czy scrollowania portali w domowych pieleszach, to już do pracy na pełen etat raczej nie bardzo. Zwyczajnie nie dają rady. I nagle wjeżdża on, cały na złoto, najnowszy przedstawiciel rodziny MatePad Pro.

HUAWEI MatePad Pro 13.2" PaperMatte Edition

Wyliczankę jego zalet zacznijmy od tego, co widoczne gołym okiem: metaliczna obudowa nie tylko genialnie wygląda, ale jest też przemiła w dotyku. Tekstura ma przypominać jedwab i rzeczywiście coś w tym jest.

Samo urządzenie wydaje się spore - 13,2 cala to przecież rozmiarówka laptopa. Przekątna ekranu została jednak obudowana tak cienko, że całe urządzenie można spokojnie utrzymać w jednej ręce. Jego waga to trochę ponad pół kilo, a grubość - czy raczej “cienkość” - zaledwie 5,5 mm.

Ekran, jak wskazuje nazwa, jest matowy i “papierowy”. To dwie świetne informacje: matowa powierzchnia, a do tego niesamowita jasność ekranu pozwalają na pracę w pełnym słońcu (gdyby ktoś rozważał workation w ciepłych krajach - polecam).

“Papierowa” powierzchnia pozwala z kolei na bardzo zadowalającą pracę rysikiem - nie ślizga się po powierzchni jak po tradycyjnym, błyszczącym ekranie, ale stawia lekki opór - dokładnie tak, jakbyście pisali ołówkiem po papierze. Rysik świetnie sprawdza się też w pracy w programach graficznych - zdecydowanie ułatwia edycję zdjęć czy prezentacji.

Rysik, nieważne jak świetny by nie był, czasem jednak nie wystarczy. Dlatego też MatePad Pro 13.2" PaperMatte Edition dodatkowo wyposażony jest w klawiaturę, która również jest iście wielofunkcyjna: można spiąć ją z tabletem, ale może też działać niezależnie. Wyobraźcie sobie: tablet stawiacie na stoliku, a klawiaturę trzymacie na kolanach. Czyż to nie idealny scenariusz podróżny?

I to jest właśnie ten moment, kiedy pytanie “to jeszcze tablet, czy już laptop” wybrzmiewa najmocniej. Powiem tak: na tym etapie nie ma to dla mnie żadnej różnicy. Przesiadanie się na tryb pracy z klawiaturą jest tu bezproblemowe, naturalne i wygodne.

Wielozadaniowy jak laptop

A co jest jeszcze wygodniejsze? Praca na wielu “frontach” jednocześnie. Dla wielu tabletów to zadanie nie do wykonania. A tu, proszę: mogę na wygodnie pracować na kilku aplikacjach jednocześnie - i to bez upychania poszczególnych okienek na siłę.

MatePad PaperMatte Edition sprawdza się również podczas wideokonferencji: przednia kamera umiejscowiona dyskretnie w notchu nie zabiera miejsca na obudowie, a zestaw czterech głośników sprawia, że dźwięk rozchodzi się czysto i donośnie, co docenicie również po pracy, relaksując się przy ulubionym serialu.

Najnowszy tablet od Huawei ostatecznie kupił mnie jednak czym innym, a mianowicie aplikacją do tworzenia notatek. Wiem, brzmi banalnie, ale pomyślcie o tym w ten sposób: ile razy siedząc przed laptopem musieliście coś szybko zapisać i odruchowo sięgaliście po nieistniejącą kartkę?

Tutaj “notatnik” możecie mieć cały czas na wierzchu. Profesjonalna aplikacja Huawei Notatki pozwala notować odręcznie - i zmieniać pismo na formę edytowalną, a także notować głosem: mówicie, na ekranie pojawia się tekst. Jeśli potrzebujecie coś zakreślić, czy wyedytować - również są do tego narzędzia. Czy moja praca stała się dzięki tej aplikacji wygodniejsza i szybsza? Zdecydowanie. Tak samo jak praca na tym tablecie w ogóle.

MatePad Pro 13.2" PaperMatte Edition to zdecydowanie więcej niż tablet. Czy więcej niż laptop? Jeśli nie jesteście przykuci do biurka i często pracujecie “w terenie”, to na pewno. Jeśli lubicie notować albo bawić się programami graficznymi - to zdecydowanie. A jeśli do tego wszystkiego lubicie piękne gadżety to… chyba nie muszę mówić.

