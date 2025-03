Miliony zachwyconych na całym świecie. Wystawa Harry’ego Pottera po raz pierwszy i ostatni w Polsce!

Nowy Jork, Paryż, Madryt, a teraz… Alvernia Planet. Największe, oryginalne, wyjątkowe, immersyjne i interaktywne wydarzenie, jakiego jeszcze nie było i nie będzie w Polsce, czyli Harry Potter: The Exhibition, już wkrótce otworzy się pod Krakowem. Oficjalne otwarcie zaplanowano dokładnie na 11 kwietnia, równo 25 lat po tym, jak do polskich domów trafiła pierwsza książka o Harrym Potterze. To wielkie wyróżnienie dla Polski.