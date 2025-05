Fot. materiały prasowe

Toyota C-HR Plug-in Hybrid, Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, a także nowa Toyota Prius Plug-in Hybrid, ikona wśród samochodów hybrydowych, która powraca w zupełnie nowej odsłonie - to właśnie one zwracają szczególną uwagę w cennikach Toyoty.

Toyota Prius Plug-in Hybrid: po prostu klasyk

Prius to w wolnym tłumaczeniu: “wcześniejszy”. Nazwa miała odzwierciedlać fakt, że pierwsza hybryda Toyoty zdecydowanie wyprzedzała swoją epokę. Przez blisko 28 lat obecności na rynku, sprzedano 5,3 miliona Priusów, z czego 350 tysięcy to hybrydy plug-in.

Dzisiaj, gdy wielu producentów dopiero zaczyna budować swoje portfolia modeli hybrydowych, napęd Priusa to układ piątej już generacji. Nowością w modelu na 2025 rok jest system geofencingu, który automatycznie przełącza auto na tryb elektryczny w strefach niskoemisyjnych, co czyni jazdę miejską jeszcze bardziej przyjazną środowisku.

Nowy Prius ma moc 223 KM, zasięg do 86 km w trybie EV (do 110 km w mieście) oraz opcjonalny dach solarny, który może dodać do 8,7 km dziennego zasięgu. Po rozładowaniu baterii działa jak klasyczna hybryda. Średnie spalanie to od 0,5 l/100 km. To drugi model marki z geofencingiem po Toyocie C-HR Plug-in Hybrid.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid: idealna w mieście i w trasie

Bestsellerowy crossover w wyprzedaży rocznika 2024 kosztuje od 161 900 zł za bogato wyposażoną wersję Style. Standardem w tej odmianie są 18-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby tylne, przednie i tylne czujniki parkowania, system multimedialny Toyota Smart Connect+ z wbudowaną nawigacją i 12,3-calowym ekranem dotykowym.

Pojazd napędzany jest układem hybrydowym o mocy 223 KM, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,4 sekundy. Dzięki baterii litowo-jonowej o pojemności 13,6 kWh, Toyota C-HR Plug-in Hybrid może przejechać do 66 km w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym WLTP, a w warunkach miejskich zasięg ten wzrasta do około 100 km. Średnie zużycie paliwa wynosi od 0,8 l/100 km.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid: najmocniejsza w ofercie

Najmocniejszy SUV w ofercie Toyoty również charakteryzuje się imponującymi osiągami oraz efektywnością. Obecnie samochody z roku modelowego 2025 objęte są atrakcyjnym rabatem do 30 000 zł względem ceny katalogowej, co z pewnością zwiększy sporą już popularność RAV4 Plug-in Hybrid w Polsce.

Pod maską RAV4 Plug-in Hybrid znajduje się układ 2.5 Plug-in Hybrid o mocy 306 KM, który napędza wszystkie cztery koła, zapewniając dynamiczne osiągi oraz przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6 sekund.

Jak wynika z danych producenta, polscy kierowcy tego modelu pokonali już ponad 43 miliony kilometrów, z czego aż 55 proc. dystansu przejechali w trybie elektrycznym. 73 proc. czasu jazdy odbyło się natomiast bez użycia silnika spalinowego. Świadczy to o skutecznym wykorzystaniu napędu plug-in, co przełożyło się na wynik średniego spalania na poziomie zaledwie 3,7 l/100 km.

Dzięki baterii litowo-jonowej o pojemności 18,1 kWh, samochód może pokonać do 75 km w trybie elektrycznym (cykl mieszany WLTP), a w warunkach miejskich nawet do 100 km. Warto dodać, że tryb EV pozwala na jazdę z prędkością do 135 km/h.

Auto standardowo oferuje dwa kable do ładowania - do zwykłego gniazdka (2,3 kW, kabel 6 m) oraz do stacji ładowania prądem zmiennym (6,6 kW, kabel 7,5 m). Pełne naładowanie baterii z domowego gniazdka trwa do 7,5 godziny, a z publicznej stacji lub ładowarki Toyota HomeCharge - do 2,5 godziny.

Co więcej, bateria trakcyjna każdej hybrydy plug-in Toyoty objęta jest 5-letnią gwarancją lub do 100 000 km, z możliwością przedłużenia do 10 lat przy regularnych przeglądach.

Hybryda czy hybryda plug-in? Obecnie wybór jest jeden

Hybrydy z możliwością ładowania z gniazdka są wydajniejsze w cyklu elektrycznym, jednak znacznie przez to droższe. Cennik Toyoty łamie tę konwencję, szczególnie gdy zdecydujemy się na korzystanie z elastycznego finansowania w systemie KINTO One.

KINTO One pozwala korzystać z nowego samochodu przy niskiej, miesięcznej racie oraz gwarantuje możliwość wymiany auta co kilka lat na nowy model, bez martwienia się o jego odsprzedaż. Obecnie, różnica w miesięcznej racie między Toyotą C-HR Plug-in Hybrid a wybranymi autami z klasyczną hybrydą (HEV) jest niewielka lub wręcz korzystniejsza dla PHEV.

Różnicę najlepiej widać na przykładzie wersji Style. Toyota C-HR Plug-in Hybrid w tej wersji oferuje 223 KM oraz bogatsze wyposażenie od auta w wersji Style z napędem 2.0 Hybrid. W standardzie PHEV ma m.in. ładowarkę pokładową 6,6 kW, pompę ciepła, system geofencingu (ten sam, o którym wspominaliśmy w przypadku Priusa), a akumulator o pojemności 13,6 kWh przekłada się na realny zasięg EV i oszczędność paliwa (średnio 0,8-0,9 l/100 km). W ofercie Leasingu KINTO One, rata za hybrydę plug-in wynosi 1459 zł netto i jest niższa niż w przypadku klasycznej hybrydy z napędem 2.0 Hybrid.