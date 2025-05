Fot. materiały prasowe

Lexus NX 450h+ – miejski SUV gotowy na długie trasy

Lexus NX 450h+ to średniej wielkości SUV, który idealnie wpisuje się w potrzeby kierowców szukających wszechstronnego auta zarówno do miasta, jak i na dłuższe podróże.

NX-a 450h+ napędza zaawansowany układ hybrydowy plug-in, oparty na silniku benzynowym 2.5 litra oraz mocnych silnikach elektrycznych. System generuje łącznie 309 KM mocy. Takie połączenie to gwarancja świetnych osiągów. NX “zbierze się” do setki w zaledwie 6,3 sekundy. Takie wynik winduje oczekiwania, którym ten model zdecydowanie jest w stanie sprostać: to samochód niezwykle dynamiczny i zrywny, ale jednocześnie łatwy w prowadzeniu.

Akumulator o pojemności 18,1 kWh pozwala pokonać w trybie elektrycznym nawet do 76 km (cykl mieszany WLTP), a więc wiele codziennych tras można zrealizować bez zużycia kropli paliwa. Co ważne, auto oferuje prędkość do 135 km/h na samym napędzie elektrycznym, co wyróżnia je w segmencie SUV-ów PHEV.

Po rozładowaniu baterii Lexus NX 450h+ automatycznie przełącza się w tryb klasycznej hybrydy, dzięki czemu nadal zużywa bardzo mało paliwa, ale wciąż pozostaje dynamiczny i jednocześnie cichy, jak na nowoczesny napęd przystało.

Wnętrze NX to kwintesencja luksusu w wydaniu Lexusa: nowoczesna deska rozdzielcza, wysokiej klasy materiały, system multimedialny z dużym ekranem (do 14 cali), wygodne fotele z wentylacją i podgrzewaniem oraz najnowsze systemy bezpieczeństwa Lexus Safety System +.

W przeciwieństwie do wielu aut tego typu NX 450h+ może pochwalić się bardzo funkcjonalną przestrzenią bagażową. To zasługa inteligentnego projektowania: bateria została umieszczona pod podłogą, dzięki czemu bagażnik ma taką samą pojemność jak w wersji z klasyczną hybrydą.

Lexus RX 450h+: luksusowy SUV o wszechstronnych możliwościach

Lexus RX 450h+ to propozycja dla tych, którzy oczekują większej przestrzeni, komfortu i prestiżu. Ten duży SUV klasy premium podobnie jak NX 450h+ dysponuje systemem hybrydowym plug-in o mocy 309 KM, ale oferuje jeszcze bardziej komfortowe i chciałoby się powiedzieć: rodzinne, wnętrze, z dużą przestrzenią zarówno dla pasażerów z przodu, jak i na tylnej kanapie. System multimedialny nowej generacji, rozbudowane systemy asystujące kierowcy, a także opcjonalny system nagłośnienia Mark Levinson czynią każdą trasę, nawet tę codzienną, szkoła-praca-dom, wyjątkowo przyjemną.

Rodzinny nie znaczy jednak nudny: RX 450h+ potrafi rozpędzić się do 100 km/h w około 6,5 sekundy, a to wynik godny usportowionego SUV-a. Posiada też napęd na cztery koła (E-FOUR), co zapewnia doskonałą przyczepność w każdych warunkach pogodowych.

Zasięg w trybie elektrycznym wynosi, w przypadku tego modelu, do 65 km (cykl mieszany WLTP), co pozwala odbywać większość codziennych podróży w trybie bezemisyjnym. Podobnie jak w NX, prędkość maksymalna na samym napędzie EV sięga 135 km/h, co umożliwia swobodną jazdę także poza miastem bez włączania silnika spalinowego.

Nowością w samochodach z rocznika 2025 jest innowacyjny system ogrzewania promiennikowego, który zwiększa komfort termiczny pasażerów i jednocześnie pomaga oszczędzać energię w chłodniejsze dni. To standard w topowej wersji Omotenashi.

Ogrzewanie promiennikowe, umieszczone w dolnej części kokpitu i w okolicach nóg kierowcy oraz pasażera, szybko zapewnia ciepło tam, gdzie jest ono najbardziej odczuwalne, nie obciążając nadmiernie układu klimatyzacji. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się podczas jazdy w trybie elektrycznym, ponieważ nie obniża znacząco zasięgu, a jednocześnie podnosi komfort użytkowników.

Kluczową cechą hybryd plug-in Lexusa jest utrzymanie pełnych osiągów i niskiego zużycia paliwa także po rozładowaniu akumulatora, dzięki przejściu w tryb klasycznej hybrydy. To oznacza, że NX 450h+ oraz RX 450h+ są gotowe na każdą trasę - nawet gdy ładowanie baterii nie jest możliwe.

Atrakcyjne finansowanie hybryd plug-in Lexus

Decydując się na hybrydę plug-in Lexusa, warto skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania. Dzięki ofercie KINTO One oraz nowemu cennikowi modeli plug-in (PHEV) na rok 2025, różnice cenowe między wersjami HEV (klasycznymi) a PHEV zostały znacząco zmniejszone, co sprawia, że wybór hybrydy plug-in staje się bardziej opłacalny niż kiedykolwiek wcześniej.

KINTO One to system, który pozwala korzystać z elastycznej, niskiej raty miesięcznej, a po kilku latach po prostu wymienić samochód na nowy, bez obaw o spadek wartości rezydualnej i bez kłopotów ze sprzedażą pojazdu. Dzięki KINTO One plug-iny Lexusa stają się dostępne dla tych z nas, którzy poszukują auta klasy premium, a jednocześnie chcą oszczędzać na codziennej eksploatacji.

Lexus NX 450h+ dostępny jest w Najmie KINTO One w bardzo konkurencyjnych ratach miesięcznych, które pozwalają cieszyć się nowym samochodem bez angażowania całego budżetu.

Przykładowo, rata za usportowionego NX-a 450h+ F SPORT to koszt 2 223 zł netto miesięcznie, czyli zaledwie o 90 zł netto więcej niż dla klasycznego NX 350h E-FOUR (2 133 zł netto/mies.) w tej samej wersji, przy znacznie większych możliwościach (309 KM, zasięg elektryczny do 76 km). Lexusem z hybrydą plug-in można wyjechać z salonu płacąc w Najmie KINTO One tylko 1 590 zł netto miesięcznie. Tak atrakcyjne warunki dotyczą modelu NX 450h+ Prestige z eleganckimi 20-calowymi kołami.

