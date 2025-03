Cupra Born prezentuje się znakomicie. A jak jeździ? Fot. Albert Długoszewski / naTemat.pl

Design, który przyciąga spojrzenia

Cupra od zawsze wyróżnia się agresywnym wyglądem, a Born VZ nie jest wyjątkiem. Jego muskularne linie nadwozia sprawiają, że ludzie odwracają za nim głowy, a sportowe akcenty nadają mu wyjątkowego charakteru. Przetłoczenia biegnące wzdłuż karoserii dodają dynamiki, a nisko poprowadzona linia dachu sprawia, że auto wygląda na jeszcze bardziej zwarte i gotowe do jazdy.

Cupra Born VZ - tył naTemat

Charakterystyczne, ostre reflektory LED z przodu nadają mu drapieżności, a piękne, aerodynamiczne felgi podkreślają sportowy charakter. Tył samochodu to esencja rajdowego stylu – spojler, agresywnie narysowany dyfuzor i światła LED rozciągające się na całą szerokość nadwozia przywodzą na myśl samochody startujące w WRC. To auto nie tylko świetnie jeździ, ale też wygląda jak prawdziwy hot hatch, który ma w sobie sportowe DNA.

Osiągi, które budzą respekt

Cupra Born VZ napędzana jest na tylną oś, co już na starcie zwiastuje prawdziwą frajdę z jazdy. Silnik o mocy 326 KM pozwala na przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie 5,7 sekundy, co w świecie elektryków jest bardzo solidnym wynikiem. Wciśnięcie pedału gazu momentalnie wgniata w sportowe fotele, a reakcja na dodanie mocy jest natychmiastowa – nie ma tu żadnej zwłoki, jaką znamy z silników spalinowych.

Cupra Born VZ - przód naTemat

Część testu przeprowadziłem na malowniczych, krętych drogach pod Wyszkowem, gdzie Born VZ pokazał swoje prawdziwe możliwości. Samochód prowadzi się niezwykle precyzyjnie, idealnie wpisuje się w zakręty i sprawia wrażenie, jakby jechał po sznurku.

Cupra Born VZ poza miastem naTemat

W trybie Cupra, aktywowanym przyciskiem na kierownicy, auto przechodzi na zupełnie inny poziom – reakcja na gaz staje się jeszcze bardziej agresywna, a zawieszenie usztywnia, co potęguje sportowe doznania. Przyspieszenie jest liniowe i mocne, a elektryczny układ napędowy pozwala cieszyć się płynnością i natychmiastową reakcją na każde muśnięcie gazu.

Agresywny design Cupry naTemat

Mimo że to elektryk, emocje, jakie daje jazda Born VZ, są porównywalne z klasycznymi hot hatchami z silnikami spalinowymi. Jazda tym autem to czysta przyjemność i trudno się od niego oderwać.

Zasięg i praktyczność

Born VZ wyposażony jest w baterię o pojemności 79 kWh, co według producenta pozwala na przejechanie do 570 km na jednym ładowaniu. W rzeczywistości, przy sprawnej jeździe, realny zasięg wynosi około 400 km, co nadal jest świetnym wynikiem. Auto nie tylko dobrze przyspiesza, ale także rozsądnie zarządza energią – przy spokojniejszej jeździe w mieście można osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Zasięg Cupry Born VZ naTemat

Ładowanie na szybkich sładowarkach jest również sprawne – od 10 do 80 proc. baterii można naładować w około 30 minut, co bardzo docenicie w trasie. W połączeniu z rosnącą liczbą stacji ładowania sprawia to, że Born VZ staje się naprawdę funkcjonalnym autem na co dzień w mieście, ale także i poza nim.

Cupra Born VZ ładowanie naTemat

Mimo sportowego charakteru Cupra Born VZ doskonale odnajduje się w miejskiej dżungli. Jego kompaktowe wymiary sprawiają, że znalezienie miejsca parkingowego jest łatwiejsze niż w przypadku wielu innych elektryków. Auto wyposażone jest w liczne systemy wspomagające, takie jak kamera cofania, czujniki parkowania i system wspomagania parkowania, które ułatwiają manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.

Cupra Born VZ wnętrze naTemat

Wnętrze – sportowy klimat i nowoczesne technologie

Kabina Born VZ od razu daje do zrozumienia, że mamy do czynienia z autem o sportowym DNA. Dwa kubełkowe fotele nie tylko świetnie wyglądają, ale również zapewniają doskonałe trzymanie boczne, co jest szczególnie odczuwalne przy dynamicznej jeździe. Siedzenia są dobrze wyprofilowane i wygodne nawet w dłuższej trasie, a jakość materiałów w kabinie stoi na wysokim poziomie.

Cupra Born VZ wnętrze naTemat

Co więcej, system zapamiętywania ustawień fotela sprawia, że wsiadanie do auta jest jeszcze wygodniejsze – po zajęciu miejsca fotel wraca do zapisanej pozycji. Przy moim wzroście (184 cm) to naprawdę praktyczne rozwiązanie, które pozwala na wygodne "zainstalowanie się" za kierownicą.

Cupra Born VZ wnętrze naTemat

Tylna kanapa oferuje wystarczająco dużo miejsca dla dwóch dorosłych osób, choć pasażerowie o bardzo wysokim wzroście mogą narzekać na nieco ograniczoną przestrzeń nad głową. Całość wnętrza dopełnia eleganckie oświetlenie ambientowe, które można dostosować do własnych preferencji. Na pokładzie nie zabrakło nowoczesnych technologii – duży ekran systemu multimedialnego jest bardzo intuicyjny, a większość ustawień można obsługiwać także z poziomu kierownicy.

Agresywny design Cupry naTemat

Systemy bezpieczeństwa, takie jak asystent pasa ruchu, adaptacyjny tempomat i system awaryjnego hamowania zapewniają dodatkowy komfort i ochronę podczas jazdy.

Czy warto?

Cena testowanej wersji CUPRA Born VZ z akumulatorem 79 kWh i mocą 326 KM wynosi 223 600 zł. To niemało, ale w zamian dostajemy prawdziwego elektrycznego hot hatcha, który łączy świetne osiągi, nowoczesne technologie i praktyczność w jednym.

Oferuje też sporo emocji, dobre prowadzenie i wyrazisty design, który wyróżnia go na tle innych elektryków. Jeśli szukasz auta, które łączy sportowy charakter z nowoczesnością i nie boisz się przejścia na napęd elektryczny, Cupra Born VZ będzie świetnym wyborem.

Tryb Cupra naTemat

To samochód, który nie jest dla każdego – ale jeśli zależy ci na sportowych doznaniach, dynamicznej jeździe i futurystycznym wyglądzie, Born VZ zdecydowanie zasługuje na uwagę.

