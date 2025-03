Rozszerzenie dostępności karty PayPo na praktycznie wszystkich usługodawców zmienia krajobraz branży BNPL w Polsce. Płatności odroczone, które do tej pory kojarzyły się głównie z zakupami online wchodzą na nowy, wyższy poziom, dając konsumentom jeszcze więcej możliwości - nie tylko w zakresie kanałów zakupu, ale również w kontekście szerokiego spektrum wyboru kategorii produktów i usług, za które mogą zapłacić później. Dla wielu to rewolucja płatnicza, a dla nas to przede wszystkim efekt długotrwałej oraz konsekwentnej strategii rozwoju naszej spółki i usług. Dążyliśmy do tego od kilku lat. Cieszę się, że udało nam się to osiągnąć i że jako firma kształtujemy obraz polskiego sektora usług BNPL, wyznaczając trendy, a przy tym dostarczając konsumentom rozwiązania skrojone pod ich potrzeby. Ta karta to krok do tego, aby PayPo stało się domyślną formą płatności wśród polskich konsumentów – mówi Radosław Nawrocki, założyciel i Prezes Zarządu PayPo.