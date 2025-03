St. asp. Sandra Chuda, oficer prasowa szamotulskiej policji zaprzeczyła temu, że policja prowadzi poszukiwania ewentualnych sprawców lub innych uczestników zdarzenia. – Nic nie wskazuje na to, żeby jeszcze ktoś brał w tym zdarzeniu udział – przekazała przedstawicielka policji z Wielkopolski. Z kolei mł. insp. Andrzej Borowiak dodał, że osoby, których ciała znaleziono, to 34-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta. Na miejscu ma pracować prokurator, są technicy kryminalistyczni i biegli z laboratorium kryminalistycznego. Policja wykorzystuje do działań skaner 3D, która pozwala bardzo dokładnie odwzorować miejsce zdarzenia. Jak przekazał funkcjonariusz na antenie TVN24, policja obecnie ustala, jakie relacje łączyły mężczyznę z kobietą.