Karta kredytowa – wygoda na co dzień

Wiele młodych Polek i Polaków sięga po karty kredytowe na co dzień. Jak wynika z badania2 17% z nich płaci nimi w sklepach, restauracjach czy salonach usługowych – bo to po prostu wygodne. Nic dziwnego! Jest to metoda płatności akceptowana niemal wszędzie. Coraz więcej osób korzysta z niej również w sieci. 18% użytkowników sięga po nią, robiąc zakupy online. Ta część respondentów docenia dodatkowe zabezpieczenia i wygodę transakcji. W świecie, gdzie coraz więcej płacimy cyfrowo, karta to sprzymierzeniec codziennych wydatków.

Badanie ilościowe dot. kart kredytowych wykonane na platformie Omnisurv by IQS w grudniu 2024 r. Próba ogólnopolska N=500; wiek: 18-30 / fot. materiały prasowe

– Karta kredytowa to nie tylko wygodne płatności bez gotówki – to przede wszystkim kontrola nad finansami, odpowiadająca współczesnemu stylowi życia. W jednej aplikacji Klient ma pełen podgląd wydatków, terminów spłaty i minimalnej kwoty do uregulowania. Może nawet dostosować dzień spłaty do własnych potrzeb. Dodatkowo karta daje poczucie bezpieczeństwa – chroni transakcje online, oferuje ubezpieczenie zakupów i daje dostęp do programów lojalnościowych, które pozwalają zyskać coś ekstra przy codziennych wydatkach – wyjaśnia Paulina Brońska, starsza doradczyni Klienta w Banku BNP Paribas​.

Karta kredytowa daje też więcej czasu na spłatę. W Banku BNP Paribas to nawet 56 dni bez odsetek. To zdecydowanie więcej niż przy innych płatnościach odroczonych, które zazwyczaj dają ich tylko 30. Dzięki temu można zarządzać wydatkami na własnych zasadach – kupuję teraz, spłacam wtedy, gdy mi wygodnie i nie ponoszę dodatkowych kosztów.

Badanie ilościowe dot. kart kredytowych wykonane na platformie Omnisurv by IQS w grudniu 2024 r. Próba ogólnopolska N=500; wiek: 18-30 / fot. materiały prasowe

Karta kredytowa to wsparcie w wyjątkowych sytuacjach

W życiu pojawia się wiele okazji, z których warto skorzystać, nawet gdy w danej chwili związane są z większym wydatkiem, na który nie zawsze możemy sobie od ręki pozwolić. Właśnie na takie sytuacje dobrym rozwiązaniem jest karta kredytowa. Szczególnie przydaje się w podróży – korzysta z niej 17% młodych Polaków. 9% używa jej jeszcze przed wyjazdem, np. do rezerwacji hoteli, wynajmu auta czy kupna biletów. 8% płaci nią za granicą – w sklepach, restauracjach i na miejscu.

– W podróży karta kredytowa to nie tylko wygoda, ale i bezpieczeństwo. Zapewnia szybki dostęp do środków i chroni płatności, np. dzięki ubezpieczeniu transakcji czy możliwości reklamacji nieautoryzowanych operacji. Niektóre karty oferują także ubezpieczenie podróży (np. Visa Platinum), co daje dodatkową ochronę w razie nieprzewidzianych sytuacji. To także praktyczne rozwiązanie przy wynajmie auta – wiele wypożyczalni wymaga zabezpieczenia depozytu, a karta kredytowa ułatwia ten proces – podkreśla ekspertka Banku BNP Paribas.

Świadome korzystanie z karty kredytowej

Młodzi Polacy potrafią rozsądnie używać karty kredytowej. Tylko 13% respondentów wypłaca nią gotówkę z bankomatu, co pokazuje, że mają świadomość opłat związanych z taką operacją. 9% korzysta z opcji rozłożenia dużych wydatków na raty – to mniej popularne, ale wciąż ważne, bo karta bywa wsparciem w nagłych sytuacjach. Odpowiedzialne korzystanie z karty to nie tylko elastyczność finansowa. To także sposób na budowanie historii kredytowej, która może ułatwić przyszłe decyzje, np. wzięcie kredytu na mieszkanie.

Badanie ilościowe dot. kart kredytowych wykonane na platformie Omnisurv by IQS w grudniu 2024 r. Próba ogólnopolska N=500; wiek: 18-30 / fot. materiały prasowe

Dobra karta

Teraz nowi Klienci Banku BNP Paribas lub Ci, którzy nie posiadali przez ostatni rok karty kredytowej, a mają zdolność kredytową, mogą skorzystać z wyjątkowej promocji z atrakcyjnymi warunkami, wnioskując o kartę kredytową Mastercard Standard. Klienci skorzystają m.in. z elastycznych planów ratalnych 0% na okres do 12 miesięcy, preferencyjnych warunków wypłat z bankomatów za jedyne 5 zł, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz przelewów z karty za 0 zł. Dodatkowo w promocji karta jest bezpłatna aż przez 2 lata. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć większą kontrolę nad swoimi finansami i korzystać z karty na dogodnych warunkach.

