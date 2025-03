Brutalny atak na ratownika medycznego w Dębicy. Pacjent zaczął go dusić

W Dębicy podczas interwencji pogotowia ratunkowego doszło do ataku na ratownika medycznego. Sprawą był pacjent, który miał przycisnąć ratownika do ściany i zacząć go dusić. Na miejsce wezwano policję.