" I love marketing & technology " to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji branżowych dla zawodowych marketerów i marketerek, a także pasjonatów i pasjonatek marketingu. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie już 19. w historii eventu promowanego w social mediach pod tagiem "#ilovemkt!".

Ponownie to Warszawa stanie się centrum wiedzy i inspiracji dla osób zainteresowanych tym, co słychać w świecie, w którym "zaspokaja się potrzeby nabywców, osiągając biznesowy zysk". Tym razem jednak konferencja doczekała się nowej odsłony, która stawia nacisk na ogromny rozmach merytoryczny.

Jak zapowiadają organizatorzy wiosennego wydania " I love marketing & technology " w tym roku, trzydniowe wydarzenie ma zgromadzić docelowo ok. 2000 uczestników i uczestniczek. Przyszykowano dla nich rekordową liczbę wystąpień i to w ramach 7 tematycznych podkonferencji. Jak wygląda program prelekcji?

Podczas gdy sekcje dotyczące AI, marketingu i social media to znane i lubiane klasyki, nowością w programie wydarzenia są ścieżki PRO. Przygotowane z myślą o zaawansowanych marketerach o wyższym poziomie eksperckim, zaoferują prezentacje wydłużone do 40 minut, w czasie których prelegenci i prelegentki podejdą kompleksowo do realizowanego tematu na zasadzie "analiza problemu i jego rozwiązanie".