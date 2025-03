To ulubiona wyspa Polaków. Sprawdź co warto zobaczyć na słynnej Malcie

Malta to jedno z ulubionych miejsc wakacyjnych Polaków! Ale co sprawia, że tak chętnie tam wracamy? W tym filmie pokażemy, dlaczego Malta stała się prawdziwym hitem i co koniecznie trzeba tam zobaczyć! Od bajecznych plaż, przez historyczne miasta, aż po niezwykłe klify i błękitne laguny – oto przewodnik po najciekawszych atrakcjach tej malowniczej wyspy.