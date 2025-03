Niemieckie kraje związkowe Hesja i Badenia-Wirtembergia zamierzają zakazać używania w szkołach smartfonów, smartwatchów i innych cyfrowych urządzeń do celów prywatnych. „Podejmujemy działania w Hesji już teraz, bo nie ma czasu do stracenia. I tym samym wyznaczamy standardy dla całego kraju” – oświadczył minister edukacji i kultury w Hesji Armin Schwarz, cytowany przez dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” („FAZ”).

Według ministra szkoły muszą być „chronionymi przestrzeniami”, w których uczniowie mogą uczyć się bez rozpraszania uwagi. „Nie możemy bezczynnie przyglądać się temu, jak powszechne korzystanie ze smartfonów i śledzenie niekiedy niepokojących treści w mediach społecznościowych wywiera negatywny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi i ich zdolność do nauki” – powiedział Schwarz.

Wyjątki dla starszych uczniów

Nowe regulacje maja obowiązywać od nowego roku szkolnego. Zakaz będzie obejmował zarówno budynki szkół, jak i cały teren szkolny. W czasie lekcji urządzenia cyfrowe mogą być wykorzystywane tylko wówczas, jeżeli zgodzi się na to nauczyciel. Regulaminy szkół średnich mogą przewidywać pewne wyjątki, na przykład dla starszych uczniów.

Z kolei w Badenii-Wirtembergii planowana jest nowelizacja ustawy o szkołach, która wymaga wprowadzenia do regulaminów wszystkich szkół ograniczeń w korzystaniu ze smartfonów.

Dobrze znane zagrożenia

„Czas nagli. Niebezpieczeństwa związane z niekontrolowanym korzystaniem z telefonów komórkowych, zwłaszcza przez młodych ludzi, są dobrze znane. Stworzono specjalne terminy opisujące szkody psychologiczne, które mogą wyrządzić zagrożenia czyhające w mediach społecznościowych ” – podkreśla autor komentarza Rainer Schulze. Wymienia np. „bodyshaming”, który dotyka przede wszystkim dziewczynki, konfrontowane w sieci z nierealistycznymi wzorcami piękna, co czasem skutkuje zaburzeniami odżywiania. Kolejne zagrożenie to np. „cybermobbing”.

Rodzice są „za”

„Do tego dochodzą niepokojące obrazy przemocy i ciągłe rozpraszanie uwagi. Uczniom trudno jest się skoncentrować, gdy nieustannie czekają na kolejne wiadomości. Zadaniem polityków jest ochrona nieletnich przed zagrożeniami dla zdrowia i promowanie korzystania z mediów w sposób odpowiedni do wieku. W większości szkół obowiązują już surowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Jeśli są one przestrzegane, prawny zakaz używania telefonów komórkowych niczego nie zmieni” – pisze frankfurcki dziennik.

Zakaz zapisany w ustawie ma też zupełnie inną wagę, jeżeli chodzi o komunikację z uczniami i ich rodzicami. „Jeżeli nauczyciel będzie mógł się powołać na przepisy, to skróci to niejedną dyskusję. Zresztą większość rodziców chciałaby, aby w szkołach obowiązywały surowe zasady dotyczące telefonów komórkowych. Dzieci są już wystarczająco przywiązane do urządzeń w czasie wolnym” – ocenia dziennikarz „FAZ”.