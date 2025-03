"Friedrich Merz znajduje się teraz pod ogromną presją"

"Friedrich Merz znajduje się teraz pod ogromną presją. Po rozwiązaniu problemu zadłużenia nie może rozpocząć swojej kanclerskiej kadencji od kolejnej złamanej obietnicy wyborczej. Potrzebuje porozumienia w sprawie rozwiązania sytuacji na granicach, które przynajmniej zbliży się do tego, co mówił podczas kampanii wyborczej na temat odsyłania uchodźców. Musi też dążyć do znacznych oszczędności w budżecie, choćby po to, by uspokoić własną bazę. SPD mogłoby teraz zepchnąć Merza na mieliznę. W końcu to on chce zostać kanclerzem i złożył obietnice, które są trudne lub niemożliwe do spełnienia. Ale każdy, kto zbyt mocno stara się w tych negocjacjach grać własną rzekomą siłą, naraża na szwank demokrację. To byłoby niewybaczalne", pisze w komentarzu Daniel Brössler.