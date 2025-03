Naturalnie Alfama! To najstarsza dzielnica Lizbony, pełna stromych schodków, wąskich uliczek i malowniczych widoków. Spacerując po Alfamie, natkniecie się na piękne azulejos – portugalskie, ręcznie malowane płytki ceramiczne zdobiące budynki. Ciekawym i wartym odwiedzenia miejscem jest również Muzeum Azulejos (Museu Nacional do Azulejo).

Wieczorem koniecznie odwiedźcie jedną z lokalnych tawern, by posłuchać na żywo fado – tradycyjnej, melancholijnej muzyki wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To niezapomniane i poruszające doświadczenie.

Być w Portugalii i nie dotrzeć do Belém, to jak nie zobaczyć w Paryżu wieży Eiffla. To tutaj znajduje się Wieża Belém (Torre de Belém), wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Klasztor Hieronimitów (Mosteiro dos Jerónimos),uważany za kwintesencję charakterystycznego dla Portugalii stylu manuelińskiego.

Lizbona to także raj dla smakoszy. Warto spróbować bacalhau – obficie solonego, a następnie suszonego na słońcu przez wiele godzin portugalskiego dorsza, który serwowany jest na setki sposobów. Polecam zajrzeć do Time Out Market. To tętniący życiem food hall z szerokim wyborem lokalnych i międzynarodowych dań.