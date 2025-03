Mnie przekonał do głosowania na Nawrockiego serialowy hit "Dojrzewanie". Premier Wielkiej Brytanii zaleca parlamentarzystom obejrzenie go w towarzystwie dorastających dzieci. Serial o 13-latku, który zadźgał nożem szkolną rówieśniczkę. Cztery odcinki jak cztery pigułki oczyszczające ze złudzeń gdzie żyjemy. W manosferze generującej nienawiść do kobiet.