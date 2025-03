Na przestrzeni ostatnich 15 lat wywodzące się z Wrocławia Pyszne.pl nie tylko rozwinęło się w największą platformę do zamawiania jedzenia online w Polsce. Marka od samego początku aktywnie wspiera rozwój polskiego sektora gastronomicznego. Aktualne dane mówią, że Pyszne.pl łączy obecnie ponad 3,5 mln klientów z blisko 17 tysiącami partnerów restauracyjnych i dostarczając setki tysięcy posiłków każdego dnia przy współpracy z ponad 4,2 tys. kurierów.

– Warto podkreślić, że dziś Pyszne.pl to nie tylko gastronomia, to także zakupy spożywcze, garmażerka, kwiaty z dostawą czy za moment drobna elektronika. Jesteśmy zabiegani i dużo pracujemy, w związku z czym korzystamy chętniej z platform, które oferują dostawy praktycznie wszystkiego i to na już – dodaje.