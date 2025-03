"Poczta Polska S.A. jest uprawniona do wykonywania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej jest wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego" – czytamy na stronie instytucji .

Kontrolerzy abonamentu RTV pracują od 7 do 15. Wizyty w mieszkaniach i domach są jednak rzadkie

Nawet jeśli pracownik Poczty Polskiej zdecyduje się skontrolować zwykłych mieszkańców, to może ich nie zastać w domu (nie mamy też obowiązku wpuszczania go do domu). Dla firm i instytucji może to być jednak przydatna informacja (i to akurat się dzieje).