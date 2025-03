Portal TV3.lt pisze, że doszło do tragicznego wypadku. Władze Litwy ani Stanów Zjednoczonych na razie nie odniosły się do tej informacji.

Śmierć żołnierzy z USA na Litwie. Szef NATO zabrał głos

"Czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli we wtorek podczas ćwiczeń na poligonie, zostało znalezionych martwych, a ich pojazd gąsienicowy był w bagnie" – taką informację podały portale informacyjne TV3 i Lrytas . Żołnierze należeli do 1 i 3 Dywizji Piechoty.

Z kolei szef NATO Mark Rutte podczas wystąpienia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przekazał, co cytuje TVN24, że "dotarła do nas wiadomość na temat czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w incydencie na Litwie". – Nadal nie wiemy wszystkiego, nie znamy szczegółów, ale oczywiście to naprawdę straszna wiadomość – powiedział.